Calciomercato Inter, Dybala: Marotta non molla la ‘Joya’

Calciomercato Inter, Dybala ancora in auge tra i nomi della lista di Marotta: la situazione

Calciomercato Inter – Dybala | E’ stato al centro del mercato, nel corso dell’ultima sessione estiva, il numero 10 della Juventus, Paulo Dybala. Il centravanti argentino è stato ad un passo dall’Inter prima, poi al Manchester United, con l’idea di tagliarlo fuori dal progetto da parte del club bianconero. Ad oggi però sarebbe cambiato praticamente tutto in merito alla situazione che gira attorno a lui, perché la Joya sembra essersi ripreso la formazione bianconera, ritrovando una titolarità persa inizialmente. Il tecnico Maurizio Sarri inizialmente gli aveva preferito il tandem con Higuain e Cristiano Ronaldo, ma piano piano e poco alla volta, Dybala è riuscito a rientrare nelle gerarchie del tecnico di Figline. A non uscire mai dalle idee, è tra quelle di Beppe Marotta. Il suo ex amministratore delegato, ora all’Inter, sembra essere ripiombato su di lui, dopo che lo aveva praticamente portato da Palermo a Torino nel lontano 2015.

Ultime Inter, Marotta non molla la presa: ultimo tentativo per arrivare a Dybala

Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com, Paulo Dybala non sarebbe mai stato sbarrato tra i nomi del taccuino di Ausilio e Giuseppe Marotta. Al contrario, fino a quando potrà, sarà avanzato ogni tentativo da parte della dirigenza nerazzurra, senza rinunciare all’assalto. Chiaro è che ora la Juventus ha cambiato radicalmente le proprie idee in merito alla permanenza del talento argentino, con l’ipotesi cessione ai rivali dell’Inter, che non converrebbe alla società di Andrea Agnelli. Se dovesse partire, la cessione gradita sarebbe all’esterno e non ad una diretta rivale da parte della società bianconera.