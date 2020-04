Calciomercato Inter: spunta David per l’attacco

Ultime Inter, David è la mossa a sorpresa di Ausilio e Marotta. Come riportato dal Corriere dello Sport, per prendere il posto di Lautaro Martinez, potrebbe arrivare un millennial che ha il gol come istinto primordiale. Anche il Milan potrebbe essere beffato.

L’Inter è pronta a scandagliare anche i campionati di medio cabotaggio, per trovare una nuova stella.Tra questi campionati spicca il rendimento Jonathan David con 23 gol e 10 assist in stagione.

Nel caso in cui andasse via l’argentino, la punta del Gent può senz’altro sistemarsi tra i profili giovani che in questo momento offre il mercato europeo. Quello belga è un torneo importante dal quale sono emersi diversi talenti.

Lo sa bene anche la Roma, che nei sedicesimi di Europa League per qualche minuto ha visto lo spettro dei supplementari contro il Gent, esattamente due mesi fa. Tutto a causa di un gol di David, che aveva momentaneamente riequilibrato la qualificazione.

Ultime Inter: David il capocannoniere

Quella sera, gli emissari dell’Inter erano invece all’Olimpico per la partita di andata, il 20 febbraio. In questo momento Jonathan David è al comando della classifica cannonieri assieme a Mbokani, congolese del Antwerp: 18 gol in 27 presenze. I due si sarebbero contesi il titolo di goleador della Jupiler League nella giornata di regular-season restante, prima dei play-off ma il campionato probabilmente non ricomincerà.