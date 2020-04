Cagliari, Zenga: “Sei anni in Medio Oriente, so come si gioca a 45 gradi”

Ultime Cagliari | Walter Zenga, ex portiere e ora tecnico del Cagliari, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a SportWeek, inserto de La Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore del Crotone si è soffermato sulla sua nuova esperienza in Sardegna:

“Sono tornato in Italia e sarò il tecnico del Cagliari. Ho già preparato tutto: dagli allenamenti distanziati alla gestione delle partite. So come fare per scendere in campo bene anche a luglio o agosto. Ho allenato sei anni in Medio Oriente, lì si gioca ad agosto a 45 gradi: saprò come si fa, no?

In vita mia ho sempre ascoltato ed ho imparato tanto dai miei sei allenatori. Sonetti, Radice, Vicini, Trapattoni, Bagnoli e Eriksson sono stati i miei maestri.

Piangere per il calcio? Sì, quando ho perso la finale di Coppa di Romania con il Nacional e a Napoli quando il Crotone andò in B. Dopo la partita mi sono chiuso nello spogliatoio per venti minuti, non smettevo più”.

Ultime Cagliari, trasferte delicate in Sardegna

Non sarà una situazione semplice per il Cagliari. Il club sardo, infatti, non solo sarà alle presa con la difficoltà di spostarsi per il coronavirus, ma dovrà anche sempre viaggiare in aereo per disputare le partite fuori casa. Inoltre sull’isola a luglio ed agosto il caldo e l’umidità saranno altissimi.