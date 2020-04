Oroscopo di domani 26 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 26 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata importante per l’amore. Provate un sentimento importante per qualcuno, il vostro cuore batte forte e dovete palesare l’interesse. La parte finale del mese di aprile sarà anche utile per risolvere qualche controversia che portate avanti da alcuni mesi.

Toro. Il lavoro vi dà qualche grattacapo e avete pensato di mettere qualche risparmio da parte per i tempi più duri e fate bene. Questo vale anche per le persone che lavorano part-time. In estate ci sarà qualche opportunità in più: non perdetevela. In amore si potrebbe pensare anche di affidarsi ai social network, soprattutto a causa dei blocchi che stiamo vivendo.

Gemelli. Avete perdonato qualcuno che vi ha fatto molto male in amore e ora state bene con voi stessi. Qualcuno tenta di dire che siete molto superficiali ma non è così, soprattutto in questo periodo. Qualche dissonanza potreste viverla con la famiglia: c’è chi non è stato costruttivo e vi porta a discutere.

Cancro. Volete vivere le relazioni a tutto tondo però non potete farlo. Non appena ci sarà il via libera avrete l’opportunità di emozionarvi e di far crescere i vostri sentimenti. Nella giornata di domani bisogna riposare, ci sarà meno tempo per famiglia e affetti ma per i single ci sono ottime opportunità dai social.

Leone. in amore riuscirete a vincere e questo non dipende soltanto dal vostro fascino, ma anche perché di solito riuscite ad ottenere quello che desiderate. Dipende anche dal fatto che siete testardi, oltre che affascinanti. Se avrete la forza, riuscirete a cambiare anche le carte sul tavolo lavorativo.

Vergine. In questo periodo di sottotono per tutti, voi state lavorando bene per uscirne e state dando anche molte attenzioni a chi non le merita del tutto. Forse le difficoltà riguardano i rapporti amorosi e familiari, per cui questa domenica è da vivere un po’ in sordina. Restate tranquilli e non versate altra benzina sul fuoco.

Oroscopo di domenica: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. E’ il tempo dei sentimenti. Per chi ha una persona accanto, il rapporto si intensificherà. Per chi è single, la giornata di domani offrirà molti spunti, soprattutto sui social visto il momento. Però i rapporti virtuali ben presto diverranno reali e avrete l’opportunità di far valere ancora per molto i vostri sentimenti.

Scorpione. Sono giorni molto stressanti e nelle giornate di giovedì e venerdì avete rischiato di buttare all’aria un percorso fatto di tranquillità. Domani dovete restare calmi e rilassarvi il più possibile anche perché la situazione si è calmata e quindi potrete riflettere molto.

Sagittario. Non vi private mai delle emozioni ed infatti ogni persona che entra in qualche modo nella vostra vita la vivete come un’occasione per capire e comprendere meglio alcuni comportamenti che vi sono utili per continuare la crescita. Occhio ai conflitti nelle relazioni e in famiglia.

Capricorno. Dal punto di vista lavorativo ed economico non tutti se la passano bene ma intorno al 20 maggio riuscirete a crescere a dismisura. In amore vivete in un limbo neutro in cui state attendendo lo svolgersi degli eventi prima di compiere qualsiasi passo.

Acquario. Siete ancora un po’ nervosi per le attività lavorative. Avete anche alcuni piccoli fastidi fisici da risolvere visto che vanno avanti da tempo. Marte transita nel segno e in questo momento tutto è difficile o comunque più complicato da superare. Domani potreste ritrovarvi in mezzo a qualche polemica.

Pesci. Domani è una giornata da prendere con le molle, così come lo è stato venerdì. Non mancheranno le riflessioni nella giornata di domani, sul lavoro e soprattutto sulle relazioni amorose. Non le state vivendo come desiderate e ciò vi porta a ragionare molto sulle vostre volontà.