Tweet on Twitter

Share on Facebook

Partite truccate Olympiakos, scandalo in Grecia: rischia sanzioni pesantissime

Calcioscommesse Grecia Olympiakos Atromitos partite truccate | Clamoroso quanto stia accadendo in Grecia. Aperta inchiesta di calcioscommesse contro il club più prestigioso del paese, l’Olympiacos. Nel mirino c’è la partita che sarebbe stata truccata contro l’Atromitos del 2015. Secondo quanto riportato da SDNA, l’Olympiacos rischia davvero grosso, addirittura si parla di retrocessione, pesante multa e alcune persone bannate a vita dal mondo dello sport. Nel mirino c’è la partita del 4 febbraio 2015 contro l’Atromitos, l’altro club nel vortice calcioscommesse che potrebbe essere retrocesso a sua volta.

Scandalo Olympiacos, partita truccata in campionato: rischio retrocessione

Quella sfida tra Olympiakos e Atromitos terminò 2-1 dal club del Pireo. Ma non sarebbe l’unica finita nell’inchiesta. Ora rischiano grosso i due club e altre 28 persone, tra cui anche il presidente dell’Olympicos Evangelos Marinakis, proprietario anche del Nottingham Forest, squadra di Championship inglese. L’accusa sarebbe quella di match fixing per fini di scommesse. Le sanzioni a rischio sono: retrocessione, 3 milioni di multa e ban a vita dal mondo dello sport. Ora si andrà a processo. La stessa sezione penale della Corte Suprema aveva qualche giorno fa affermato che Marinakis e gli altri indagati sarebbero andati a processo. Ora si aspetta la decisione finale, per un grande club che potrebbe finire nel baratro e cambiare la storia del calcio e del campionato greco.