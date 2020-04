Italia, Mancini: “Se finisse il campionato sarei contento, ma è giusto ripartire”

Notizie Italia: Mancini sulla ripartenza

Notizie Italia Mancini | Il calcio in Italia è attualmente fermo, e ad oggi è difficile fare delle previsioni concrete sul quando ripartiranno i calendari. Tanti sono gli interrogativi che ci siamo posti, e a cui gli addetti ai lavori stanno cercando di rispondere. Le ipotesi ci sono eccome, ma spesso non condivise da tutti. Intanto sulla questione ha voluto dire la sua anche Roberto Mancini, ct della Nazionale. Queste le parole del tecnico rilasciate a La Gazzetta dello Sport:

“Ripresa? Speriamo presto, mi manca vedere le partite. Come allenatore della Nazionale sarei più felice se il campionato terminasse, perchè poi le partite cominceranno ad accumularsi tutte insieme e si complicherà tutto. Giusto riprendere quando sarà possibile, sia i giocatore che la gente hanno bisogno del calcio. A mio parere sarebbe meglio se non si giocasse e ci si allenasse, ma alla fine penso sia giusto ricominciare a giocare”

Coronavirus: protocollo FIGC, idea bocciata?

Intanto in Italia si pensa a come ripartire con le attività sportive, in particolare con il calcio, che in questi ultimi giorni sta vedendo un piccolo barlume di speranza. La FIGC ha stilato un protocollo e si è consultata con i medici, questa la risposta riportata dalla nostra redazione.