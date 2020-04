Notizie Inter, Cambiasso: “Io allenatore? Spero Zanetti non mi chiami”

Esteban Cambiasso, el Cuchu, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla possibilità di vederlo un giorno sulla panchina dell’Inter.

Ultime Inter, le parole di Cambiasso

Da centrocampista intelligente, si è inventato agevolmente come acuto opinionista. Tanta conoscenza del calcio però potrebbe tornare presto utile in panchina. L’argentino sta pensando ad una carriera da allenatore ma forse, non è l’Inter il posto giusto per farlo: “Non so se gradire l’idea di sedermi sulla panchina nerazzurra in futuro, anche perché la chiamata d’ingaggio dovrebbe arrivare dal mio grande amico Zanetti. E chi fa questo mestiere sa che chi ti chiama per farti allenare è poi la stessa persona che deve dirti che è finita. Spero che questo non accada“.

