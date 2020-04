Notizie Inter, Cambiasso: “Io allenatore? Spero Zanetti non mi chiami”

Esteban Cambiasso, el Cuchu, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla possibilità di vederlo un giorno sulla panchina dell’Inter.

Ultime Inter, le parole di Cambiasso

Da centrocampista intelligente, si è inventato agevolmente come acuto opinionista. Tanta conoscenza del calcio però potrebbe tornare presto utile in panchina. L’argentino sta pensando ad una carriera da allenatore ma forse, non la Beneamata il posto giusto per farlo: “Non so se gradire l’idea di sedermi sulla panchina nerazzurra in futuro, anche perché la chiamata d’ingaggio dovrebbe arrivare dal mio grande amico Zanetti. E chi fa questo mestiere sa che chi ti chiama per farti allenare è poi la stessa persona che deve dirti che è finita. Spero che questo non accada“.

Le parole di Cambiasso arrivano durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, durante la quale, ovviamente, si è soffermato anche sul magico Triplete: “Mourinho è stato bravo a dare equilibrio alla nostra voglia, ci ha tenuto con il morale alto per tutta la stagione“.

Mercato Inter, gli obiettivi

Ad ogni modo, almeno per questa stagione e la prossima, Antonio Conte è saldamente seduto sulla panchina dell’Inter. Ad essere in continuo movimento è più che altro il calciomercato: risalgono a questa mattina i movimenti per il raggiungimento del grande colpo, oltre ad alcune novità per quanto riguarda la vendita di Icardi, che potrebbe arrivare ad una cifra anche più alta rispetto a quella prevista.