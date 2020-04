News Parma, arriva la precisazione da parte della società

News Parma – Comunicato ufficiale | E’ arrivata una nuova precisazione da parte del club crociato, in merito all’eventuale ripresa del calcio. Nel corso delle ultime ore erano arrivate delle notizie, nel panorama calcistico italiano, che vedevano alcuni club di Serie A non convinti della ripartenza. Al contrario, il Parma Calcio, ha deciso di fare un nuovo comunicato in merito alla posizione della stessa società. Sì, perché contrariamente a quanto apparso nelle ultime ore, la posizione del club sarebbe netta: in caso di ripartenza del calcio, con ogni misura di sicurezza, il Parma ci sarà.

Ultime Parma, il comunicato ufficiale della società sulla ripresa della Serie A

La società del Parma aveva fatto sapere, non molti giorni fa, della decisione da parte dei calciatori. In comune accordo con la società, i tesserati, hanno deciso di tagliarsi il proprio salario. Una scelta nobile da parte dell’intero organico e adesso, la società dei crociati, ci tiene a precisare della propria posizione, in merito alla ripresa del campionato. Il Parma, quando sarà possibile, tornerà in campo senza opporsi alle decisioni che arriveranno dagli organi competenti. Ecco quanto apparso sul sito ufficiale:

“Parma Calcio 1913 comunica di aver ricevuto da parte dei propri tesserati l’unanime disponibilità alla riduzione dell’emolumento annuo, alla luce dell’emergenza sanitaria che sta impedendo lo svolgimento dell’attività sportiva e causando già ora ingenti danni economici alla società. L’integrazione degli accordi individuali relativi, che non riguarderanno i tesserati del Settore Giovanile e che si applicheranno a partire da una soglia minima di compenso annuo, verranno perfezionati non appena possibile, come previsto dalle norme vigenti.

Il Parma Calcio 1913, in attesa di capire se le condizioni sanitarie del Paese permetteranno o meno una ripresa delle attività agonistiche in questa stagione, desidera ringraziare tutti i propri tesserati per il senso di responsabilità dimostrato nella difficoltà del momento, che richiede buon senso e spirito costruttivo da parte di tutte le componenti aziendali”.