News Roma, senti Osvaldo: “Totti un cornuto. Glielo dissi, non poteva avere tutto nella vita”

News AS Roma – Osvaldo su Totti | E’ stato un calciatore che ha fatto molto discutere, nel corso dell’intera carriera. In Serie A si è fatto amare con le maglie di Roma, Inter e Juventus tra le big, ma ha vissuto anche quelle di Fiorentina, Bologna, Atalanta e Lecce. Un personaggio molto particolare, quello di Pablo Daniel Osvaldo, bomber di razza che ha deciso di riprendere a giocare a calcio, dopo una parentesi da cantante. Nella giornata di oggi ha rilasciato un’intervista, in maniera molto trasparente, ai microfoni di TNT Sport. Parole molto confidenziali quelle dell’argentino che, senza troppi peli sulla lingua, ha raccontato il suo particolare rapporto con la storica bandiera giallorossa, Francesco Totti. Di seguito, ecco le parole dell’ex centravanti della Roma.

Notizie Roma: le parole di Osvaldo

Senza filtri, l’attaccante argentino, ha raccontato alcuni episodi vissuti all’interno dello spogliatoio giallorosso, nel corso della sua esperienza alla Roma. Il rapporto con il capitano, Francesco Totti, molto particolare. Ecco la rivelazione di Osvaldo: “A Totti ripetevo – confessa il centravanti argentino – che era un cornuto. Non poteva mica avere tutto. Era un bel ragazzo, ben dotato, forte, miglior calciatore con cui ho giocato nella mia carriera. Uno che ha solo pregi, ti nasconde qualcosa. Sua moglie poi… Qualcosa di brutto doveva avere nascosto da qualche parte”. Poi, Osvaldo, racconta anche un episodio particolare, che lo ha visto protagonista: “Una volta mi trovavo in un bar, mi stavano per ammazzare. Chiamai De Rossi e Totti, risolsi così la situazione”.