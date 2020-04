Fase 2, si comincia il 4 maggio: via le autocertificazioni, le linee guida

L’Italia si avvia ad entrare nella famosa “fase 2” della lotta al coronavirus: questa mattina il Mattino illustra attraverso quali punti questa sarà portata avanti.

Guida alla fase 2 in 6 punti

Dopo quasi 2 mesi di totale lockdown, l’Italia si appresta a riaprire qualche porta. Innanzitutto quelle di casa, per amici e parenti: evitando assembramenti, sarà possibile di nuovo ritrovarsi senza appartenere al nucleo di conviventi. Viene meno quindi il requisito dell’autocertificazione: sarà necessaria soltanto negli spostamenti tra Regioni diverse, ancora una volta per comprovate esigenze di necessità, lavorative o di salute. Non dovrà essere un “liberi tutti”, sia chiaro: quando entreremo in un negozio, in un bar o su un bus, l’uso della mascherina sarà ad esempio obbligatorio.

Le riaperture post-coronavirus

Per valutare gli esiti delle prime riaperture, le successive saranno a cadenza bisettimanale. Le attività commerciali (assieme a musei e biblioteche) dovrebbero quindi riaprire il 18, ed il 3 giugno sarà quindi la volta di bar e ristoranti. Ogni impresa che riaprirà, dovrà avere una sorta di certificato di sicurezza: sanificazione degli ambienti, distanze minime, mascherine per tutti, lo smart–working sarà incentivato ancora il più possibile. Sui bus e gli altri mezzi pubblici dovrà essere garantita una presenza di persone che non superi la soglia del 50% dei posti disponibili.

L’estensione delle misure nella fase 2

Partendo dal concetto che tali allentamenti riguarderanno tutto il territorio nazionale, saranno comunque fatte delle valutazioni di alcuni territori in ragione della specificità epidemiologica, delle strutture sanitarie presenti e dalla disponibilità di dispositivi di protezione personale. Per quanto riguarda il discorso “sport” invece, sono state fatte altre valutazioni.