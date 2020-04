Coronavirus, Sambia del Montpellier intubato: ancora nessun miglioramento

Coronavirus: situazione grave per Sambia

Coronavirus Sambia | Il mondo intero continua ad essere scosso dall’emergenza Coronavirus, e ad oggi sembra davvero difficile riuscire ad intravedere la luce in fondo al tunnel per tutte le nazioni. Sebbene in Italia ci siano netti miglioramenti, la situazione continua ad essere critica in altri paesi. Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato una notizia molto brutta: Sambia, giocatore del Montpellier, ricoverato d’urgenza dopo aver contratto il Coronavirus.

Oggi purtroppo lo scenario è anche peggiorato: come riportato da Fanpage.it infatti, pare infatti che Sambia sia ancora intubato e in coma indotto, senza aver dato nessun cenno di miglioramento. La situazione è inoltre peggiorata in poco tempo dopo alcuni problemi intestinali. Ha rilasciare la notizia ci ha pensato Frederic Guerra, agente e manager del calciatore.

“Le sue condizioni sono stabili, ma non è neppure migliorato. Una notizia positiva, ma resta comunque un momento difficile”

Coronavirus: lo sport fatica a ripartire

Mentre dalla Francia arrivano brutte notizie, qui in Italia lo scenario è diverso: si pensa alla ripartenza, ma non senza tante difficoltà. Il calendario della Fase 2 è piuttosto chiaro, e la FIGC vorrebbe consultare i medici per confrontarsi sulle attività sportive. Proprio sulla faccenda abbiamo riportato un annuncio piuttosto importante, i dettagli.