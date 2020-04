Coronavirus Napoli, dopo Maradona e De Laurentiis anche Mertens scende in campo

Coronavirus Napoli Mertens maglia asta Napoli Barcellona | Dopo le iniziative di Diego Armando Maradona e il presidente Aurelio De Laurentiis, anche Dries Mertens scende in campo per la città di Napoli. In merito alla lotta e all’emergenza Coronavirus in Italia, l’attaccante belga ha deciso di partecipare all’asta Cannavaro-Ferrara, dove noti calciatori hanno messo in vendita maglie e cimeli storici del calcio. Tanti i ricavi arrivati che Cannavaro e Ferrara hanno deciso di devolvere per le famiglie in difficoltà di Napoli per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Coronavirus Napoli, Mertens: “Sono napoletano, all’asta la mia maglia”

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante del Napoli ha anche lui aderito alla raccolta fondi dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara. Il belga ha messo in vendita la maglia storica indossata al San Paolo nei mesi scorsi in Champions League con il Barcellona, la maglia che ha permesso a Mertens di entrare nella storia del Napoli come miglior marcatore della storia. Queste le parole del calciatore nel video messaggio di adesione all’asta: “Anche io mi sento napoletano e voglio aiutare la Fondazione Cannavaro-Ferrara: metto all’asta la maglia della partita Napoli-Barcellona dove ho fatto il record insieme con Hamsik, ovviamente. E’ una maglia molto importante per me. Un bacio e forza Napoli sempre”.