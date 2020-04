Coronavirus Napoli, Maradona ancora protagonista per la città azzurra

Coronavirus Napoli Maradona maglia asta Ferrara Cannavaro De Laurentiis ventilatori polmonari | Diego Armando Maradona, e il presidente Aurelio De Laurentiis scendono in campo per la città di Napoli. I due si sono resi protagonisti di un gesto molto importante nelle ultime ore in merito all’emergenza Coronavirus in Italia. La campagna della Fondazione Ferrara-Cannavaro: si è chiusa con grande successo. Messe all’asta maglie e tanto altro di personaggi storici del calcio mondiale, con il ricavato che è andato devoluto per aiutare le famiglie napoletane in difficoltà con spese di beni di prima necessità. Dopo le tante vendite, l’asta si è chiusa con la maglia di Diego Armando Maradona post Italia-Argentina del giugno 1987. Ad aggiudicarsi il cimelio all’asta è stato il noto procuratore Andrea Cattoli per 55 mila euro. Il ricavato totale è stato di 80 mila euro. Gesto esemplare da parte di tutti, ma anche il presidente del Napoli De Laurentiis è sceso in campo in queste ore con un gesto notevole.

Coronavirus Napoli, il gesto di De Laurentiis per gli ospedali

Come riportato dagli organi di stampa, il numero uno azzurro non si concentra solo al calcio giocato, alla ripresa del campionato e la questione rinnovi. Anzi. Dopo le precedenti donazioni, Aurelio De Laurentiis ha donato ben otto ventilatori polmonari alla città di Napoli, quattro sono spettati al Cotugno e altri quattro al Pascale.