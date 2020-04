Coronavirus, Liga: se dovesse ripartire, il Barcellona si rifiuterà

Coronavirus, riparte la Liga? Il Barcellona sarà pronto, assieme agli altri club, a rifiutarsi

Coronavirus, Liga – Barcellona | Non c’è uniformità nelle scelte per quel che riguarda la situazione vissuta in Spagna. All’interno della propria federazione calcistica ci sarebbero idee contrastanti, con la Liga che era pronta ad annunciare pubblicamente il programma per quello che riguarda il calendario del campionato che verrà. Un protocollo praticamente pronto, in merito alla ripresa totale, tra allenamenti e partite da disputare, ma non sembrano essere della stessa idea diversi club all’interno della stessa federazione.

Ultime dalla Spagna: se il calcio dovesse riprendere, sei club più il Barcellona decideranno di disertare

Stando a quel che rivelano i colleghi spagnoli di Sport, ci sarebbe il Barcellona, assieme ad altri sei club dell’intero campionato spagnolo, a non essere d’accordo sulla decisione di ritornare in campo da parte della Liga. Ed è per questo che, come riportato dagli stessi media spagnoli, la società andrà ad opporsi sullo scendere in campo, se dovesse arrivare l’annuncio sulla ripresa dei campionati.

In Spagna continuano a venire fuori dati preoccupanti e molto allarmanti in merito all’emergenza Coronavirus e i club spagnoli vorrebbero delle garanzie, prima di poter riprendere le attività sportive. Nel frattempo, la Liga avrebbe fatto sapere ai club che arriveranno sanzioni pesanti se dovessero rifiutare di scendere in campo, in caso di ripresa.