Coronavirus, presto la riapertura dei ristornati: ma uno è già in funzione

Coronavirus Italia ristorante Camera deputati Fase 2 | L’Italia si prepara alla riapertura di molte attività con l’arrivo della Fase 2 nella lotta al Coronvirus. Tra queste c’è anche il mondo della ristorazione. In Italia, però, al momento, c’è un ristorante che ha già aperto ed è tornato al lavoro normale, si tratta del ristorante della Camera dei Deputati. Per la cifra di 6 euro il ristorante offre due menù, dove sono comprensivi di primo, carne e/o insalata, un frutto, acqua, pane e un contorno. Gli orari di apertura sono dalle ore 12 alle 15). Il ristorante è tornato in funzione da ieri, ma già ci sono state le prime polemiche. A riportarlo è il Quotidiano.

Intanto, non sono mancate negli ultimi giorni le polemiche da parte dei Deputanti che si sono lamentati per il servizio offerto dalla ristorazione. Tante le lamentele anche in un periodo di difficoltà come questo, sulla cottura della pasta, sulla qualità, sapore e tanto altro. In molti non vedono l’ora di chiamare i vari deliveroo in giro per la città che ripartiranno nelle prossime settimane a pieno regime. Il ristorante di Montecitorio ha riaperto da ieri e ora si preparano tutti gli altri ristoranti d’Italia.