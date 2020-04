Coronavirus Inghilterra: Liverpool-Atletico Madrid bomba da contagio

Coronavirus Inghilterra Liverpool-Atletico Madrid ultime notizie | Liverpool-Atletico Madrid, partita di Champions League giocata lo scorso 11 marzo, potrebbe essere stata una delle cause dell’espansione forte del Coronavirus nel Regno Unito. Sono più di 140 mila i casi in Inghilterra e quasi 20mila i morti. Una situazione che era ancora quasi pari a zero quando si è giocata a porte aperte Liverpool-Atletico Madrid, che pare sia stata una vera e propria bomba da contagio all’Anfield. Intanto, il sindaco inglese di Liverpool chiede che sia aperta un’inchiesta.

Coronavirus, Liverpool-Atletico Madrid arma da contagio: il sindaco chiede un’inchiesta

Secondo quanto riportato dalle ultime ore dalle fonti inglesi, Steve Rotheram, sindaco di Liverpool, avrebbe chiesto che venga aperta un’inchiesta in merito alla partita di Champions League Liverpool-Atletico Madrid. La partita di Champions League tra gli inglesi e gli spagnoli potrebbe aver giocato un ruolo tragicamente chiave nell’espansione da contagio Coronavirus in Inghilterra. La UEFA decise di non chiudere le porte al match di ottavi di finale, dove erano presenti 52mila spettatori, tra questi circa 3mila spagnoli, dove il tema Coronavirus era già più in stato avanzato. Queste intanto le parole del Sindaco Rotheram riguardo la partita: “C’è bisogno sicuramente di un’indagine riguardo la partita di Champions. Bisogna capire se su questa storia alcuni contagi siano arrivati direttamente dai tifosi dell’Atletico”.