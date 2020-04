Coronavirus Italia, ci si prepara alla Fase 2

Coronavirus Italia Fase 2 regole attività produttive | L’Italia continua la sua lotta personale contro il Coronavirus Covid 19. Presto il via alla Fase 2 che inizierà il 4 maggio. Non si tornerà alla vita di prima, ma si inizierà a mollare un po’ la presa sempre tenendo conto delle misure di sicurezza molto rigide per evitare la diffusione del contagio. Sarà obbligatorio circolare con mascherina per le strade e per negozi. Intanto, sarà consentito fare sport all’aperto. Regole impostate per le attività produttive che riaprirarnno nelle prossime settimane.

Coronavirus, Fase 2: le regole con cui riprenderanno le attività produttive

Per quanto riguarda le attività produttive, infatti, sarà obbligatorio registrare prima dell’ingresso in azienda la temperatura. Se questa raggiunge i 37.5° non si potrà accedere al luogo di lavoro e si tornerà a casa. Le altre regole impostate riguardano la distanza tra i dipendenti di almeno un metro, l’uso delle mascherine, e anche degli altri dispositivi di protezione come guanti, occhiali, tute, cuffie, camici. Sarà diviso in orari differenti l’entrata e l’uscita dei lavoratori per evitare assembramenti, possibile l’introduzione di barriere di separazione con pannelli in plexiglass o mobilio. Il Premier Conte è a lavoro per risollevare l’Italia, soprattutto da questa crisi economica e queste, secondo gli organi di stampa italiani, sono le norme ufficiose che saranno imposte per ripartire.