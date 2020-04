Coronavirus, estate al mare: arriva la precisazione dal Governo

Coronavirus, estate al mare? Il Governo fa una precisazione ai cittadini

Coronavirus – Estate al mare | E’ la “preoccupazione” di ogni italiano, amante delle costiere marine, splendide, che abbiamo nella nostra Penisola. L’Italia è una terra che abbraccia l’idea, da parte dei suoi cittadini, di trascorrere le proprie vacanze in zone balneari e, quest’anno, diventa difficile ipotizzare un’estate in casa, senza potersi spostare per godersi la settimana di relax in uno degli splendidi luoghi della nostra Italia. Tra le domande più frequenti apparse sul sito del Governo, all’interno del decreto con l’hashtag #IoRestoACasa, è arrivata la precisazione direttamente da Palazzo Chigi. La delucidazione riguarda proprio sulla possibilità di andare al mare, non appena le giornate lo permetteranno, in questo periodo di epidemia legata al Coronavirus.

La precisazione del Governo: “I cittadini potranno fare il bagno in estate”. Ecco come sarà concesso in Italia

Sul sito del Governo, come riportato dai colleghi de La Repubblica, è apparsa la precisazione da parte degli organi competenti. L’argomento riguarda la possibilità di andare al mare quest’estate, e questo è quanto annunciato dallo stesso Governo: “Sarà sempre possibile svolgere ogni attività in prossimità della propria abitazione principale. E’ ammesso, dunque, per coloro che abitano in luoghi ove possibile, di fare il bagno al mare/fiume/lago, purché sia nel rispetto della distanza di almeno un metro ogni persona”.