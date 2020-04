Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di sabato 25 aprile

Sono stati diramati, attraverso un comunicato ufficiale della Protezione Civile, i dati della lotta in Italia al covid-19: continua l’arretramento del virus.

I dati della battaglia contro il covid-19

L’emergenza Coronavirus impazza ancora per la nostra Nazione, ma i dati giorno dopo giorno si fanno sempre più confortanti. Mentre viene infatti diramato un ipotetico calendario per quanto riguarda la Fase 2, dall’altra parte continuano ad avanzare le ricerche relative al vaccino.

Intanto nella giornata di oggi si registra il numero più basso di contagi da cinque giorni a questa parte: 2357, ovvero 664 in meno rispetto a ieri. Purtroppo il numero di decessi resta alto, con 415 nuovi e un totale di 26mila circa. 2662 i nuovi guariti invece, e soprattutto un ottimo alleggerimento per gli ospedali Covid. Oltre 65mila tamponi effettuati in un giorno, e ben 71 nuovi posti per la terapia intensiva.

Coronavirus: scendono i contagi in Lombardia

Ottima notizia per la Regione Lombardia, dove i casi di contagio sono finalmente in calo: 713, ieri erano più di mille. In leggero calo invece i casi in Piemonte: 604. Casi in rialzo per quanto riguarda il Lazio, mentre continua a mantenersi stabile la situazione al Sud, dove i contagi sono sotto quota 40 in quasi tutte le regioni.