Coronavirus Bill Gates vaccino | Mentre il mondo soffre e piange per l’emergenza Coronavirus, le Università di Ricerca dell’intero pianeta studiano il vaccino per sconfiggere definitivamente il nostro avversario. Serviranno mesi e mesi prima di arrivare alla formula giusta ma intanto le prime cure iniziano a fare effetto. Senza un vaccino valido, però saremo costretti a vivere in simbiosi con il virus che da qualche mese è entrato a far parte delle nostre vite.

Coronavirus, Bill Gates: “Se il vaccino funziona, finanzio io”

Intanto ad Oxford studiano come creare un vaccino adatto e trovano un alleato molto importante. Bill Gates, miliardario cofondatore di Microsoft è pronto ad assumersi i costi della produzione di un vaccino contro Sars-CoV2 ed ha già preso contatti con compagnie farmaceutiche. In un’intervista rilasciata al Times, si è anche offerto di pagare tutti i costi di produzione del vaccino.

“”Se i loro risultati degli anticorpi saranno quelli promessi allora io e gli altri del consorzio faremo in modo che sia prodotto in maniera massiccia. E’ un bene comune”.