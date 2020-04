Campionato olandese annullato, l’Utrecht annuncia ricorso

Ieri pomeriggi l’Eredivisie ha annunciato che le squadre non scenderanno più in campo per quanto riguarda il campionato 2019/2020: oggi arriva la notizia del ricorso dell’Utrecht.

Eredivisie annullata, l’Utrecht ricorre all’Uefa

Nonostante mancassero soltanto 8 giornate, l’Olanda ha alzato bandiera bianca, almeno per quel che riguarda il calcio. Troppo rischioso giocare quando l’epidemia è ancora in atto, meglio fermarsi e programmare la prossima stagione. Il titolo non è stato assegnato: l’Ajax andrà direttamente in Champions League in virtù della miglior differenza reti rispetto all’Az Alkmaar. Come previsto però, c’è qualcuno a cui questa decisione non è andata giù: si tratta dell’Utrecht, estromesso dall’Europa League.

In effetti, le porte in faccia sono state addirittura 2. Da un lato infatti la squadra allenata da van den Brom si era guadagnata la finale di Coppa d’Olanda e quindi la possibilità di accedere alla seconda manifestazione continentale; dall’altro, anche in campionato aveva una gara da recuperare rispetto al Willem II, qualificatosi per i preliminari di Europa League.

I possibili sviluppi dopo l’annullamento del campionato olandese

In effetti, è probabile che l’Uefa possa decidere di intervenire nella questione scendendo in campo al fianco dell’Utrecht. Già in occasione dell’annullamento del campionato belga Ceferin era stato categorico, affermando come non vedesse di buon occhio chi decidesse di fermarsi e non terminare la stagione. In quella stessa occasione, affermò che sarebbe stato a rischio la stessa partecipazione alle coppe europee per chi si fosse rifiutato di giocare.