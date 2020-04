Calciomercato Roma, idea Thauvin per l’attacco

La Roma punta a rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Dopo le voci riguardanti Pedro e quelle molti forti su Mertens, spunta una pista. E’ quella relativa all’attaccante del Marsiglia, Florian Thauvin.

Calciomercato Roma, le cifre dell’affare Thauvin

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Florian Thauvin non avrebbe avuto contatti con il direttore sportivo del Marsiglia, Zubizarreta, per discutere il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 e di conseguenza potrebbe essere ceduto. Ecco perchè si parla di una cessione per una cifra pari a 20 milioni o anche meno. Non ci sono stati contatti ufficiali tra le parti e i giallorossi e di conseguenza la trattativa si presenta in salita.

Il primo ostacolo è rappresentato dalla resistenza del tecnico Villas Boas, che non vorrebbe privarsi del talento del classe ’93. Il secondo è quello relativo all’oneroso ingaggio del giocatore che guadagna 4 milioni l’anno più bonus. Un problema che potrebbe essere superato offrendo un contratto molto lungo al giocatore e offrendo qualche bonus. Infine, i capitolini c’è la concorrenza del Valencia, che potrebbe tornare alla carica dopo l’interessamento della scorsa estate e di qualche club inglese.

I numeri di Thauvin

La stagione del talento francese, è stata condizionata da un pesante infortunio, che gli ha permesso di disputare solo due partite in Ligue 1. Guardando però alle stagioni passate, è chiaro come si possa parlare di un calciatore di grande livello. Classe ’93, ha ancora tanto tempo per tornare ai fasti dei tempi delle prime stagione col Marsiglia, prima del passaggio al Newcastle. Con l’Olympique fino a questo momento ha già superato 78 gol e 51 assist in 237 presenze totali.