Ultime AS Roma, Schick resterà al Lipsia ma cambia il riscatto

Notizie AS Roma calciomercato Schick Lipsia | Mentre la Serie A studia una data per la ripresa del campionato, la Roma progetta la prossima stagione anche se potrebbe esserci da un momento all’altro il cambio di proprietà. Intanto, tra i tanti calciatori in entrata e uscita, c’è in particolare la questione legata a Patrick Schick. L’attaccante della Roma è in prestito al Lipsia, dove si sta riscattando alla grande e partita dopo partita è diventato sempre più fondamentale. Alla fine però il calciatore non tornerà. A comunicarlo è stato già il suo agente. L’attaccante ha voglia di stare al Lipsia e lontano dall’Italia, per questo potrebbe esserci anche una trattativa da parte dei due club per modificare il riscatto. L’attuale cifra di riscatto impostata la scorsa estate è di circa 29 milioni di euro, cifra che però può cambiare a causa dell’emergenza economica da Coronavirus.

Calcio mercato Roma, parla il ds del Lipsia sul futuro di Schick

Schick sempre più verso la conferma al Lipsia, ma cambiano i patti. A parlarne nelle ultime ore è stato direttamente il direttore sportivo del club tedesco. Krosche, ds del Lipsia, è stato intervistato dal noto quotidiano tedesco Bild, e ha parlato proprio del futuro di Patrik Schick,. Queste alcune delle sue parole: “Si trova molto bene con noi. Cosa accadrà non può saperlo nessuno, ma tutti dovranno affrontare la crisi che stiamo vivendo. Sarà un calciomercato diverso e non sappiamo se i termini resteranno gli stessi. Dipenderà molto anche dal finire o meno le competizioni”.