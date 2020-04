Ultime Napoli: Umtiti obiettivo raggiungibile

Calcio Mercato Napoli Umtiti Jovic Barcellona Real Madrid ultime | Il Napoli si prepara ad affrontare la prossima stagione. Il club azzurro è già a lavoro per costruire una squadra di alto livello da affidare nelle mani di Gattuso e tornare presto in Champions League. Secondo le ultime notizie riportate da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino Samuel Umtiti, difensore del Barcellona classe 1993. Il calciatore acquistato nel 2016 dal Lione non sembra essere uno dei titolari e su cui puntare e con la crisi economica il club catalano potrebbe venderlo anche per meno di 50 milioni. Con l’uscita probabile di Koulibaly (tra PSG e Manchester United), il Napoli fa sul serio e vuole chiudere l’acquisto. Già avviati i contatti con il club spagnolo. Umtiti guadagna al momento meno di 4 milioni a stagione, una cifra per il Napoli fattibile. Sul calciatore c’è anche la Juventus.

Calcio mercato Napoli, si tratta anche per Jovic

Non solo il reparto difensivo, anzi. Il Napoli è a lavoro su tutti i fronti e pensa anche all’attacco. Con Milik e Mertens che potrebbero entrambi dire addio la prossima stagione, il Napoli è in trattativa per Luka Jovic, centravanti del Real Madrid. Il Corriere dello Sport rivela che il club di De Laurentiis continua a parlare con il Real Madrid per trovare l’intesa e acquistare Luka Jovic. Il ds Cristiano Giuntoli prova il doppio colpo dalla Liga.