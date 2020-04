Calciomercato, c’è anche il Napoli per Moise Kean: la proposta

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport: l’ex bianconero potrebbe clamorosamente vestire la maglia azzurra.

Bomba di mercato: Kean al Napoli?

Tra i 2 litiganti, il terzo gode. Mino Raiola sogna di fare un affare con l’Inter e Kean in nerazzurro sarebbe l’ideale, la Roma segue il ragazzo da tempo, ma alla fine potrebbe spuntarla il Napoli. Merito di Carlo Ancelotti: l’ex allenatore continua a guardare in casa partenopea, poi in casa sua, poi di nuovo in Italia.

Immagina un Everton che possa annoverare tra le sue fila Allan e Lozano, ma sa anche che non può permettersi spese pazze. Sa anche che Giuntoli è alla ricerca di una punta e Kean potrebbe fare al caso suo. Nonostante l’impatto con la Premier non sia stato dei migliori (appena 1 gol in 674 minuti trascorsi in campo), la sua giovane età ne fa comunque un profilo appetibile. Classe 2000, garantisce miglioramenti dal punto di vista tecnico e un’agevole plusvalenza in caso di rivendita. Così, per ammortizzare la spesa per il brasiliano ed il messicano, Ancelotti vorrebbe inserire il giovane bomber come contropartita tecnica.

Ultime Napoli, l’alternativa è Jovic

Il sogno in casa azzurra si chiama in ogni caso Luka Jovic: ha 22 anni, di mestiere fa la prima punta, e viene da un anno deludente a Madrid (oltre che da una serie di problemi con la legge). Guadagna uno sproposito ma il suo cartellino potrebbe valere anche meno rispetto ai 60 milioni pagati l’anno scorso e la sua voglia di riscatto potrebbe alla fine fare la differenza.