Calciomercato Napoli, Immobile: “Sono stato ad un passo dagli azzurri”

Calciomercato Napoli, Immobile rivela: “Io vicino agli azzurri, ho sperato di giocarci sinceramente”

Calciomercato Napoli – Immobile | E’ stato ad un passo dal Napoli, Ciro Immobile e le voci di mercato su di lui non si placano. Ma è chiaro, il centravanti di Torre Annunziata ha acceso su di sé ogni riflettore nel corso di questa stagione travagliata, che lo ha visto protagonista con la maglia della Lazio. Nella formazione della capitale è riuscito a totalizzare la bellezza di 27 gol in 26 partite di Serie A. Della sua annata bellissima ai biancocelesti ha parlato con l’influencer e tifoso della Lazio, Damiano Er Faina, attraverso una diretta trasmessa su Instagram. Di seguito, le parole dell’attaccante della Nazionale azzurra.

Ultime Napoli: “Mi dicevano ‘sei juventino’.” Le parole di Ciro Immobile

E’ stato protagonista nei giorni scorsi di una bellissima iniziativa per amore della propria terra, il centravanti della Lazio. Precisamente prende il nome di ‘Je sto vicino a te’, l’iniziativa di beneficenza lanciata dai fratelli Cannavaro e Ciro Ferrara, per mostrare una vicinanza alla Campania. La terra d’origine di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, a cui lui è molto legato. E, in diretta ai propri tifosi, ha annunciato l’aneddoto di mercato che lo ha visto protagonista: “Non lo nascondo, sono stato ad un passo dal Napoli e, fino al mio arrivo alla Lazio, ho sperato di poter tornare a giocare nella mia terra. Ora ovviamente penso solo alla Lazio, qui sto benissimo. Forse finirò anche la carriera qui, non lo so, vedremo col tempo. Prima farò crescere qualche giovane e poi lascerò. Quando non sono andato al Napoli mi hanno detto ‘Sei juventino’, ma vi garantisco che non è così“.

E, a dirla tutta, il Napoli adesso potrebbe seriamente tornare su Ciro Immobile. E’ chiaro che le pretese economiche di Claudio Lotito, saranno altissime, ma Aurelio De Laurentiis farà un tentativo, facendo leva sulla voglia di Napoli rivelata quest’oggi dallo stesso attaccante dalle origini partenopee.