Calciomercato Milan Jovic Napoli | Il calciomercato non è mai fermo e le squadre di Serie A sono già intente a pensare ai colpi per la prossima stagione. Il Milan deve fare i conti con il futuro incerto di Zlatan Ibrahimovic che attualmente si allena con l’Hammarby e ben presto potrebbe decidere la prossima destinazione. I rossoneri, dunque, si guardano intorno e sperano in qualche super colpo di mercato.

Calciomercato Milan, Jovic nel mirino: sfida al Napoli

Il futuro potrebbe guardare ancora in casa Real Madrid dopo il super colpo Theo Hernandez. Questa volta, però, si pensa all’attaccante e si guarda con interesse al non ambientamento di Luka Jovic, mai esploso al Santiago Bernabeu. Il Milan, però, non è l’unica squadra italiana interessata al giovane attaccante serbo. Anche il Napoli ha messo gli occhi su di lui e in estate potrebbe esserci una bella battaglia. I rossoneri sono tentati dal ricomporre la coppia d’oro dell’Eintracht Francoforte con Rebic, pronto a riaccogliere il suo amico con una nuova casacca rossonera.

Milan, Jovic costa troppo: si tenta il prestito

Il Real Madrid, però, non ha intenzione di fare sconti a nessuno. Che sia Napoli, Milan o qualsiasi altro club, chiede almeno 60 milioni di euro. Cifra esorbitante visto il periodo di crisi che vivono i club causa Coronavirus. Ecco che la dirigenza rossonera potrebbe dunque pensare a chiedere l’attaccante serbo in prestito così da contenere i costi e valutarne bene il rendimento.