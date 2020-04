Calciomercato Milan, Bonaventura vuole tornare all’Atalanta

Calciomercato Milan: Bonaventura vicino alla partenza

Calcio Mercato Milan Bonaventura | La stagione di Serie A è attualmente ferma, ma il mercato in Italia non si ferma mai. Molte squadre stanno cercando di portare avanti diverse operazioni sia in entrata che in uscita, e tra queste c’è il Milan. L’annata dei rossoneri è stata parecchio altalenante, e in vista del prossimo campionato è prevista una sorta di rivoluzione, a partire dal tecnico fino ad arrivare a qualche centrocampista. La situazione più spinosa riguarda Bonaventura, in scadenza di contratto con un rinnovo che tarda ad arrivare.

Il centrocampista rossonero continua ad essere tentato da diverse pretendenti, e se dapprima sembrava vicinissimo ad un approdo al Torino, adesso la situazione pare sia cambiata totalemente. Stando a quanto riportato da cm.com infatti, Bonaventura sarebbe intenzionato ad aspettare un’offerta concreta dell’Atalanta. La Dea resta la sua prima scelta, nonchè l’ex che lo ha visto esplodere.

Notizie Milan: rinnovo impossibile per Bonaventura?

Ad oggi il futuro di Bonaventura resta parecchio incerto, ma la sensazione è che l’avventura del centrocampista con la maglia rossonera sia giunta quasi al termine. Atalanta e Torino sono in agguato, il rinnovo è quasi impossibile. Raiola si è stufato dell’allungamento dei tempi, una prossima destinazione lo aspetta.