Ultime Milan, l’ex Boateng fa il mercato e tiene Ibra

Calciomercato Milan Boateng Ibrahimovic Rangnick | Il Milan si prepara alla prossima stagione. Il futuro di Ibrahimovic è in bilico, il calciatore potrebbe dire addio visto il contratto in scadenza il prossimo giugno. Il rinnovo automatico sarebbe arrivato solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League, che al momento è quasi un traguardo impossibile da raggiungere anche con la ripresa della stagione. Intanto, l’ex Kevin Prince Boateng torna a parlare della società rossonera a Sky Sport e fa lui mercato a distanza. Promossa anche la possibile scelta di Rangnick come prossimo allenatore.

Calciomercato Milan, Boateng: “Ibra deve restare, Rangnick scelta giusta”

Boateng è passato a gennaio in Turchia al Besiktas. Queste alcune delle parole dell’ex calciatore rossonero a Sky Sport:

“Il Milan lo deve tenere Ibra, sa fare la differenza. Ralf Rangnick può aiutare tanto, guarda il calcio e non solo, è una persona intelligente che guarda i dettagli. La sua chiave è il dialogo con i calciatori”.

Poi il racconto dell’esperienza con la Fiorentina:

“Per me si trattava della piazza giusta, ero convinto che tutto fosse perfetto, c’erano anche i tifosi calorosi. Ho preso la maglia numero 10 e sentivo la pressione di fare ogni partita gol o assist. Con Montella non ci siamo capiti. Ora sono felice a Istanbul, è una città bellissima. De Zerbi al Sassuolo mi ha fatto tornare la voglia di giocare, ora non mi vuole più perché sono già andato via due volte (ride ndr)”.