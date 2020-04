Calciomercato Juventus, Sergi Roberto il nuovo nome

Calciomercato Juventus: nel mirino anche Sergi Roberto

Calcio Mercato Juventus Sergi Roberto | Il mercato di Serie A continua ad essere molto intenso, e in queste ultime settimane la maggior parte dei club italiani sta cercando di portare avanti più operazioni possibili in vista dell’estate. La prossima finestra sarà senza dubbio incandescente, e soprattutto la Juventus non starà di certo con le mani in mano. Uno degli obiettivo principali per la Vecchia Signora è quello di andare a rinforzarsi sulle fasce, dove Sarri ha avuto più volte difficoltà con il numero di uomini disponibili (tanti infortuni). Nel mirino ci sono diversi profili, ma uno su tutti ha attirato la nostra attenzione nella giornata di oggi: Sergi Roberto.

Il terzino spagnolo milita nel Barcellona, e stando a quanto riportato da Sport, sarebbe un nome concreto per il club bianconero. Il ragazzo potrebbe infatti lasciare i blaugrana a fine stagione, possibilità che è stata più volte ribadita anche al suo entourage.

Notizie Juventus: intreccio con il Barcellona

Il mercato di Juventus e il Barcellona potrebbe intrecciarsi non poco nella prossima finestra estiva, specie dopo le ultime notizie che sono arrivate. Sergi Roberto è un giocatore che piace ai bianconeri, mentre i blaugrana d’altra parte sarebbero interessati a Pjanic. Questo lo scenario completo.