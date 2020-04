Calciomercato Juventus, Sarri vuole Emerson Palmieri per la fascia

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Emerson primo obiettivo dei bianconeri

Calcio Mercato Juventus Emerson | Il mercato di Serie A accelera sempre di più, e le big del nostro campionato continuano a portare avanti diverse operazioni in vista dell’estate. La Juventus in particolare vorrebbe andare a puntellare diversi reparti, uno su tutti quello difensivo, magari sulle fasce. I continui acciacchi fisici di Alex Sandro, Danilo e De Sciglio hanno spesso costretto Sarri a qualche scelta impavida, e questa è stata una lacuna piuttosto rilevante. Ecco che da qui ai prossimi mesi ci sarà senza dubbio un assalto ad un terzino di ruolo.

Occhi puntati su Emerson Palmieri, attualmente in forza al Chelsea, e considerato come il futuro della Nazionale italiana. Il giocatore oriundo è seguito da diverso tempo, e pare che Sarri voglia a tutti i costi portarlo a Torino. Trattativa comunque per nulla facile, anche perchè i Blues vorrebbero tenerlo, e fissano il prezzo tra i 15 e i 20 milioni di euro. Questa la notizia riportata da Todofichajes.

News Juventus: per Emerson sfida all’Inter

Emerson Palmieri è un obiettivo concreto per la Juventus, la quale però conosce bene tutte le difficoltà della trattativa. In particolare parliamo di un’altra pretendente italiana, ovvero l’Inter. La squadra biandonera ha però una carta in più da giocarsi, ecco quanto riportato dalla nostra redazione.