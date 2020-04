Calciomercato Juventus, Ronaldo resta in ogni caso: i dettagli

Cristiano Ronaldo sarà un giocatore della Juventus almeno fino alla fine del suo contratto: a spiegare le ragioni di tale assunto è l’edizione odierna di Tuttosport.

Niente calcio mercato per Ronaldo, resta alla Juve

Ci sono ragioni soprattutto economiche dietro la scelta di CR7 di restare a Torino, nonostante qualche voce che pure si è rincorsa nelle ultime settimane. Il portoghese non sta cercando una nuova squadra, ma se pure lo facesse, sarebbe difficile trovare qualcuno che possa garantirgli il ricco stipendio che percepisce a Torino. Che è la terza tappa del suo ideale percorso di carriera, che lo ha portato nei grandi club in diversi campionati.

Manca la Francia vero, ed il PSG potrebbe accontere chiunque dal punto di vista salariale, ma la Ligue 1 non rientra nei suoi sogni. Il lusitano vuole continuare a Torino e soprattutto vincere: anche in questi giorni, dove è scoppiato un focolaio nella sua isola, non ha interrotto gli allenamenti casalinghi, che procedono sempre a ritmi forsennati.

Ronaldo ed il suo contratto, la posizione della società

D’altronde, spiega Tuttosport, la stessa società non ha alcun interesse a privarsi del suo campione. Nelle fasi di ripresa, è troppo importante avere uno come lui, la cui immagine è in grado di attrarre su Torino gli occhi tutto il mondo. Vero, sarà crisi economica alla fine di quella sanitaria, ma come nel 2008, il calcio potrebbe assorbirne gli effetti meglio di altri settori.