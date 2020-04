Ultime Juventus, Pjanic pedina di scambio: Arthur, Icardi e Jorginho

Calcio Mercato Juventus Pjanic Icardi Arthur Jorginho | La Juventus lavora per affidare a Maurizio Sarri una rosa di qualità per la prossima stagione. Al suo secondo anno, il tecnico italiano, chiederà una rosa più consona al suo stile di gioco. Chi sembra sempre più fuori dal progetto è Miralem Pjanic. Il centrocampista 30enne può tornare in Francia dove c’è il forte interesse del PSG che con Leonardo ha avviato i contatti. Ma non è l’unico club interessato. Perché su Pjanic c’è anche il Barcellona e la Juventus ha le idee molto chiare. Il club bianconero punta ad inserire il calciatore in una trattativa di scambio con Arthur o con Icardi. Intanto, si punta forte su Jorginho del Chelsea per sostituirlo.

Calcio mercato Juventus: Pjanic via, Jorginho sempre più vicino

Come riporta Sportmediaset, il futuro di Pjanic è sempre più lontano dalla Serie A e della Juve. Spagna o Francia per lui. La Juventus vuole accontentare Sarri e acquistare un calciatore che con lui è diventato grande a Napoli e ha portato con se al Chelsea, si tratta di Jorginho. Il calciatore italo-brasiliano si è riuscito a guadagnare negli ultimi anni la maglia da titolare nella Nazionale italiana. Ora potrebbe passare alla Juventus, dato che il Chelsea ha già dato l’ok ad una sua cessione, insieme ad altri 7 calciatori importanti, per far partire una rivoluzione.