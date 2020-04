Calciomercato Juventus, il Manchester City vuole Bonucci

Il club inglese pensa al centrale italiano, nonostante abbia da poco rinnovato coi bianconeri: in particolare, Pep Guardiola stravede per lui.

Il Manchester City ripensa a Bonucci

Il Manchester City vuole rinforzare la sua difesa. L’obiettivo del club inglese, in vista della prossima stagione, è quello di acquistare due centrali. Per questo motivo è tornato alla carica per il centrale, già cercato in passato. Tra le caratteristiche principali di Bonucci, c’è appunto quella di essere un registra difensivo, che si adatta perfettamente al gioco di Guardiola e apprezzata anche dagli allenatori della Juventus. Il centrale viterbese, infatti, è stato uno dei principali protagonisti dell’era Conte e da Allegri, nonostante qualche litigio. L’ultimo dei suoi estimatori in tal senso è Sarri, che lo considera come un pilastro fondamentale della squadra. A testimoniarlo sono i numeri della stagione in cui ha collezionato 23 presenze in campionato.

Il piano della Juventus per Leonardo

Il centrale viterbese ha firmato un nuovo accordo con la Juventus fino al 2024, formalizzato nello scorso novembre, dopo essere rientrato dopo la brutta esperienza con il Milan. Quell’esperienza l’ha definita come la più brutta della sua carriera. Per questo motivo, l’obiettivo del classe ’87, è quello di chiudere la carriera nel capoluogo piemontese. Visione condivisa anche dal club, che lo considera come un grande leader, in grado di trasmettere i suoi insegnamenti ai giovani come Rugani e Demiral. Elementi che sigillano una storia d’amore molto lunga e pronta ad arricchirsi di nuovi capitoli. L’ipotesi di una cessione appare impossibile.