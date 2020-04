Calciomercato Juventus, senti De Bruyne: “Mi piacerebbe giocare con CR7”

Calciomercato Juventus, De Bruyne sogna Ronaldo: “Sarebbe bello giocarci assieme”

Calciomercato Juventus – De Bruyne | E’ stato un sogno di Maurizio Sarri, che ne parlava già ai tempi del Napoli. Il tecnico di Figline paragonava l’esplosività del talento di Piotr Zielinski a quella di Kevin De Bruyne, calciatore per cui l’allenatore juventino stravede. Il talento belga ha fatto capolino alla Juventus, parlandone ai microfoni di Football Daily. All’interno di un’intervista, la stella del Manchester City non ha nascosto le sue ambizioni in vista del futuro. Tra i sogni che ancora non ha vissuto all’interno della sua già importante carriera calcistica, c’è quello di giocare accanto a Cristiano Ronaldo. Fino ad ora lo ha visto solo da lontano, ma tra le sue idee, c’è proprio quella di giocare nel suo stesso club.

Ultime Juventus: le parole di Kevin De Bruyne

Fa sognare i tifosi della Juventus, il talento del Manchester City, Kevin De Bruyne. Il giocatore ha un obiettivo, tra i tanti della sua carriera e sarebbe quello, appunto, di giocare almeno per una volta, assieme a Cristiano Ronaldo, tra i suoi idoli di sempre: “E’ un calciatore fortissimo, per un calciatore che gioca come gioco io, sarebbe l’ideale avere un compagno come Cristiano Ronaldo. A lui sarei capace di dargli anche un pallone a tre metri d’altezza, tanto sono certo che andrà lì a prendere il pallone”. Il classe ’91, talento di Drongen, è considerato però un elemento incedibile all’interno della formazione di Manchester. Ma occhio, perché nella prossima stagione la società inglese non parteciperà alle coppe europee…