Ultime Juventus: Bernardeschi in uscita, c’è anche l’Atletico Madrid

Notizie Juve: Bernardeschi può andare al Napoli in cambio di Arek Milik. Come riportato da Tuttosport, sarebbe questa l’idea della Juventnus per ottenere la putna polacca.

L’attaccante ex Ajax ha soltanto un anno di contratto (2021), ma molte offerte. Quella bianconera sarebbe la preferita del calciatore.

Tuttavia di certo non c’è ancora nulla anche perchè molto probabilmente il mercato sarà posticipato alla fine dei campionati.

Di sicuro c’è solo l’interesse di Paratici e che la Juventus si è messa anche sulle tracce del centravanti di Rino Gattuso prossimo alla scadenza.

Il responsabile dell’area sportiva bianconero, in questo momento attivo su più tavoli e sa che per Milik dovrà trovare un accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis per ingaggiare l’attaccante già per il 2020-21. Le trattative tra Juventus e Napoli sono storicamente complicate, tanto che i bianconeri nell’estate 2016 dovettero pagare i 90 milioni della clausola di Higuain per inter.

Di sicuro il Napoli preferirebbe cedere il calciatore all’estero e non in Italia visto che Arek piace anche a Chelsea e Tottenham che sono in pressing da settimane. Il Napoli valuta Milik non meno di 40 milioni e vorrebbe solo soldi quindi se la Juventus è disposta ad accontentare gli azzurri, la punta partirà.

I club inglese sono pronti a diversi scambi invece. Il Tottenham per Milik mette sul piatto il brasiliano Lucas Moura e contanti, mentre il Chelsea allegherebbe all’assegno il cartellino di Jeremie Boga, talento del Sassuolo su cui c’è una recompra.

La Juventus vorrebbe fare lo stesso e potrebbe convincere il Napoli ad accettare un’operazione allargata per Milik. Partatici vorrebbe inserire nell’affare il cartellino di Federico Bernardeschi, tra l’altro coetaneo del polacco (sono entrambi del 1994).

Calciomercato Juventus: Bernardeschi nel mirino dell’Atletico Madrid

Futuro in bilico alla Juve per Federico Bernardeschi. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, la soluzione al rebus arriverà solo nel finale di stagione: nel caso in cui i bianconeri decidessero di non puntare più sull’ex Fiorentina, per lui potrebbero aprirsi le porte dell’Atletico Madrid. Il Cholo Simeone apprezza molto le caratteristiche del talento azzurro.ù