Ultime Juventus: Bernardeschi in uscita, c’è anche l’Atletico Madrid

Notizie Juve Bernardeschi Atletico Madrid | Federico Bernardeschi, esterno d’attacco della Juventus, è pronto a lasciare la maglia bianconera. Il calciatore arrivato dalla Fiorentina nel 2017 non ha convinto Sarri e tutto l’ambiente Juve in queste ultime stagioni. Per questo la Juventus non ha intenzione di rinnovargli il contratto (in scadenza nel 2022) e venderlo nella prossima sessione di mercato. Tante le voci che hanno accostato il calciatore già dall’ultima sessione a Roma, Milan e infine anche il Napoli, con un possibile scambio con Milik. Il calciatore, però, ha estimatori anche in Spagna. Dopo il Barcellona, Bernardeschi è finito nel mirino dell’Atletico Madrid di Simeone.

Calciomercato Juventus: Bernardeschi nel mirino dell’Atletico Madrid

Come riportato dall’edizione odierna da Il Corriere dello Sport, Federico lascerà la Juventus in estate. La volontà del club bianconero è quella di piazzarlo in qualche trattativa con una big per uno scambio di calciatori. Cambierà molto il mercato a causa della crisi economica da Coronavirus, per questo la Juve vorrebbe usarlo come pedina di scambio. Il suo futuro resta in forte bilico. Intanto, tra i tanti estimatori, c’è anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone che apprezza e non poco il talento italiano. Se la Juventus deciderà di vendere il calciatore, il club spagnolo sarà pronto a presentare un’offerta per chiudere il colpo.