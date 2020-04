Calciomercato Inter Kumbulla Napoli | Le squadre di Serie A guardano già al futuro e a quella che sarà la prossima stagione. Qualcuno ha già messo nel cassetto alcuni colpi perfezionati a gennaio, altri attenderanno le informative del Governo e della Lega Calcio per agire. Ma nel frattempo non si fermano. Inter e Napoli sono in corsa per lo stesso obiettivo: Marash Kumbulla, difensore italo-albanese del Verona.

Calciomercato Inter, Kumbulla rifiuta il Napoli: sorpasso nerazzurro

Sul difensore classe 2000 c’è una battaglia che dura da mesi tra Napoli e Inter. Gli azzurri hanno già concluso il colpo Amir Rrahmani con il Verona e vorrebbero ricreare la coppia con Kumbulla anche al Napoli. L’Inter, dal suo canto, non vuole lasciarsi sfuggire l’opportunità del giovanissimo italiano e tenta l’assalto. Nei giorni scorsi il club di Aurelio De Laurentiis aveva avanzato un’offerta di 28 milioni di euro al Verona. Il nodo, però, riguarda la volontà del calciatore: Kumbulla, secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, avrebbe rifiutato il Napoli preferendo la destinazione nerazzurra.

News Inter, dalla Germania pericolo per il difensore

L’Inter, dunque, sembra avere la strada libera ma non sarà comunque semplice acquistare il 2000 del Verona. Il difensore piace molto anche in Germania e ci sono club che sono pronti a bussare alle porte del club scaligero per sbaragliare la concorrenza, offrendo al calciatore un contratto importante. Antonio Conte, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono chiamati a muoversi rapidamente.