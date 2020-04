Calciomercato Inter, Allan nel mirino: Conte stravede, si insiste

Tweet on Twitter

Calciomercato Inter: Allan obiettivo concreto per il centrocampo

Calcio Mercato Inter Allan | Il mercato di Serie A si infiamma sempre di più, e le voci circolate negli ultimi giorni sono davvero suggestive. In particolare sull’Inter, che stando ad alcuni portali sarebbe alla continua ricerca di un centrocampista per la prossima stagione. Oltre al solito vecchio pallino Vidal, i nerazzurri starebbero seguendo più di qualche profilo, anche di qualche altra big italiana. Nel mirino infatti ci sarebbe anche Allan, brasiliano del Napoli, e considerato come uno dei più forti nel suo ruolo nella nostra massima serie.

L’Inter vorrebbe davvero provare a portarlo a Milano, ma ovviamente la trattativa è complicatissima, specie viste le intenzioni del Napoli e di Rino Gattuso: il giocatore non si muove. I nerazzurri però non hanno alcuna intenzione di mollare la presa, e anzi, stando a quanto riportato da Sport Mediaset, nelle ultime ore starebbero cercando di insistere parecchio. Conte stravede per l’ex Udinese, nel suo centrocampo sarebbe perfetto.

News Inter: Allan, che sfida di mercato!

Allan è un obiettivo concreto per l’Inter, il quale però sa bene di dover combattere con altre pretendenti se vuole spuntarla nell’affare. Attenzione soprattutto al PSG, da sempre interessato, e all’Everton, con Ancelotti alla guida che potrebbe convincere il ragazzo.