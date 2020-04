Calciomercato Inter, 4 campioni sacrificati nell’offerta per Chiesa

Federico Chiesa è ancora il sogno proibito dell’Inter (e non solo). Marotta ha portato all’attenzione di Commisso una proposta che trasformerebbe la Fiorentina…

Chiesa è sempre il sogno di mercato dell’Inter

Sembrava tutto fatto, in quell’estate del 2019. I Della Valle ormai si erano convinti, Chiesa in bianconero, mancavano soltanto le firme, con un accordo già raggiunto con il giocatore e suo padre. Poi il cambio in società a Firenze, l’arrivo di Commisso, ed uno spiraglio che si aprì. Che oggi è una vera e propria possibilità che l’Inter vuole cogliere.

Spiega Tuttosport che Marotta e Conte sono da sempre innamorati del figlio di Enrico, ma che se l’avevano, diciamo così, “mollato”, era perché sembrava ormai destinato alla Juventus. Ed invece Commisso non sembra in rapporti idilliaci con la dirigenza bianconera, cose che può agevolare l’Inter a questo punto.

Ultime Inter, i dettagli dell’offerta di Marotta per Chiesa

Con la sua duttilità sarebbe perfetto per Conte: esterno destro nel suo 3-5-2, o anche seconda punta. Per questo quindi, anche privarsi di alcuni calciatori importanti, sarebbe in fin dei conti giustificati. Non solo Dalbert: potrebbero essere sacrificati sull’altare di Chiesa anche altri calciatori.

Il piano di Marotta prevede soldi più contropartite: ecco perché 30 milioni, più il terzino che si trova già a Firenze, più Nainggolan, potrebbe essere una buona offerta. Oppure lo stesso Gagliardini e perché no, Pinamonti, già cercato dalla Viola in passato. Sarebbe la via preferita dal dirigente nerazzurro ma non l’unica. Qualora l’Inter realizzasse una cessione importante, allora avrebbe senza problemi i 60 milioni cash per pagare i cartellino di Chiesa.