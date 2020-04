Spagna, partite truccate: condannati ex dirigenti e giocatori

Ultime notizie calcio partite truccate Spagna Betis Siviglia Osasuna | Il calcioscommesse non ha limiti. Continuano le tante partite truccate in ogni angolo del mondo, il calcio marcio sembra sempre prevalere anche negli ultimi tempi. Intanto, in Spagna, sono finalmente arrivate le condanne riguardo le partite truccate del 2014. Con precisione, si tratta delle partite della stagione 2013/14 della Liga Spagnola. Condannati cinque ex dirigenti dell’Osasuna e due ex giocatori del Betis Siviglia. Per tutti è arrivata alla fine la condanna al carcere per corruzione, in merito ad alcune partite della stagione 2013/14 della Liga.

L’indagine in questione ha portato a galla che l’Osasuna ha pagato 650 mila euro il Betis Siviglia. 400 mila euro sono stati messi sul piatto per battere il Valladolid, mentre restanti 250 mila euro sono stati dato al Betis dall’Osasuna per perdere nella loro sfida. Questo è servito all’Osasuna per cercare di ottenere la salvezza ed evitare quindi la retrocessione nella seconda divisione. Quelle partite terminarono 4-3 (Betis-Valladolid) e 2-1 per l’Osasuna contro il Betis. Al termine di quella stagione però l’Osasuna arrivò lo stesso al 18esimo posto e quindi fu retrocesso. L’ex direttore dell’Osasuna, Angel Vizcay, ha ricevuto otto anni e otto mesi di carcere per frode sportiva, appropriazione indebita e falsificazione di documenti e conti. I calciatori del Betis condannati di quella stagione furono Antonio Amaya e Xavi Torres, per entrambi quasi 1 milione di multa e 1 anno di prigione. A farne le spese anche i dirigenti Miguel Archanco, Juan Antonio Pascual, Jesus Peralta, Sancho Bandres e Cristina Valencia e Albert Nolla.