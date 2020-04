Oroscopo di domani 25 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 25 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Venere nel vostro segno vi permetterà di vivere un weekend di passione con la persona che vi sta accanto. Finalmente vivete un momento di risalita. L’amore la farà da padrona nei prossimi giorni. Anche per chi è single: i social potrebbero essere una forma di conoscenza importante.

Toro. Siete pronti a ripartire e come gli altri segni di Terra vivrete giorni intensi e importanti. Non vedete l’ora che ci sia un po’ di libertà in più così da mettere in atto tutti i vostri progetti. Intanto, però, non badate solo all’aspetto economico ma date manforte al lato umano.

Gemelli. Non metterete più il solo lavoro al primo posto. L’allineamento di Venere e Luna vi faranno badare soprattutto ai rapporti familiari: lì troverete molta felicità. E’ arrivato il momento di rivalutare la vostra scala delle priorità.

Cancro. Desiderate che i vostri sforzi vengano ben visti da chi vi sta intorno però spesso capita che voi non badiate a quello degli altri. Ciò crea qualche dissapore. Saturno non è più contro e inizia ad essere un periodo importante.

Leone. Non perdete il vostro ottimismo, solo ora stanno iniziando a risolversi dei piccoli problemi che vi trascinate da mesi. Siete molto determinati e anche in questo momento tutti i vostri sforzi vi daranno ragione.

Vergine. E’ stato un inizio anno difficile ma avete saputo lottare e ora vi prendete le rivincite in ambito personale. Nei rapporti con gli altri ci sono ancora delle cose da aggiustare. I prossimi due giorni potranno portarvi qualche perdita di equilibrio: agite sempre come sapete e tornerete alla normalità.

Oroscopo di sabato: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. E’ arrivato il momento di vivere nuove emozioni. Molti di voi permettono a poche persone di entrare nella propria vita. Quando poi tradiscono la vostra fiducia restate a rimuginare in silenzio per parecchio tempo e ci state male. Ora, però, il weekend vi offrirà nuove opportunità per svuotare la mente.

Scorpione. Sono stati giorni molto pesanti per voi. Però sapete reagire e in più avete Venere nel vostro segno fino ad agosto. Risolverete ogni problema, sia in ambito lavorativo che in quello amoroso. Non perdete fiducia e determinazione e tutto andrà per il verso giusto.

Sagittario. La reclusione forzata ormai vi ha messo ko. Iniziate ad essere stressate e a guardare in cagnesco tutti quelli che vi stanno intorno. Le prossime 48 ore saranno delicate e pericolose proprio per questo motivo. Sarà facile cadere in tentativi di litigi ma cercate di non farlo. Dedicatevi a hobby per impegnare la mente in altro modo.

Capricorno. Iniziate ad essere fiduciosi per gli sblocchi che pian piano si avvicinano. Avete vissuto giorni molto intensi e fatti di nervosismo. Avete progettato molto ma non avevate l’opportunità di fare ciò che vi siete prefissati. Ora il Sole è entrato nel vostro segno e i prossimi giorni saranno molto felici.

Acquario. L’unico desiderio in questo periodo di blocco generale è quello di avere persone che amate accanto a voi. Tutto ciò che comporta obblighi o responsabilità non vi interessa più, volete solo sentirvi più leggeri.

Pesci. Vivete momenti di felicità precaria anche se è iniziata una lenta fase di recupero. I prossimi giorni vi porteranno novità positive che vi renderanno più sereni. Occhio alle controversie con gli altri, non sono giorni giusti per litigare.