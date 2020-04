Notizie Milan, ribaltone Pioli: ora è in pole per restare in panchina

Ultime Milan, Pioli resta in panchina. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in questi mesi di stop gli scenari in casa Milan sarebbero del tutto cambiati. Pioli ha imposto un calcio pratico. Con un difesa quadrata, e molte partite senza prendere gol e questo no nè passato inosservato.

In queste settimane amare, di ricerca del momento giusto per tornare in campo senza rischi, la pratica vale più di una filosofia tutta da costruire. Ralf Rangnick è stato contattato come Marcelino ma non solo…

L’a.d. Ivan Gazidis ha pescato all’estero per riformare altri settori del Milan e spera prima o poi di dare una svolta. Rangnick stesso ha ammesso che ci siano stati dei contatti, ma la situazione adesso pare in stand by. Ora non c’è tempi per cambiare a fine stagione.

Per questo le quotazioni di Pioli risalgono. Una scalata silenziosa, senza conferme e senza smentite. Il tecnico rossonero sa di avere ancora molte chance di proseguire il suo lavoro, prima che si riprenda a pieno regime può convincere tutti in campo e fuori.

Ultime Milan: Pioli ha migliorato tutti

Anche i campioni sono dalla sua parte. Ibrahimovic ha avuto un buon rapporto con Pioli, e nei piani del club c’è anche la riconferma del vecchio leader. Ante Rebic sembrava un disco volante ed è esploso come la media punta da 1,2 a 1,7. È migliorata la percentuale di vittorie: dal 35 per cento della prima parte della stagione al 50 per cento dell’anno nuovo. È migliorata anche la vena realizzativa. Insomma tutto lascia pensare che il tecnico possa restare.