Notizie Milan, Mirabelli: “Difficile far rinnovare Donnarumma”

Ultime Milan | Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Stadio Aperto, trasmissione che va in onda sulle web frequenze di TMW Radio

“La trattativa per Donnarumma è molto difficile come quella passata, anche se io partivo svantaggiato perché eravamo appena arrivati, ad undici mesi dalla scadenza. La proprietà attuale ha avuto un po’ di anni per mettere a posto la questione.

Io penso che ci staranno lavorando. Non è una questione semplice, non parliamo di un giocatore normale ma di uno dei portieri più forti al mondo. Bisognerà soprattutto vedere quali saranno le condizioni che verranno messe sul tavolo da entrambe le parti. Io ricordo che noi non sborsammo nulla per commissioni o procure”.

Ultime Milan, la situazione di Donnarumma

Il ds ha parlato anche di Bonaventura:

“Bonaventura farebbe comodo a tantissime squadre di alto livello come il Napoli. Lo scorso anno non ha giocato perché ha avuto un infortunio lunghissimo ma farebbe bene anche in nazionale. Ha caratteristiche importanti che Gattuso conosce bene, a lui non dispiacerebbe averlo in squadra come un calciatore come Calhanoglu che è da sempre stimato dal tecnico dai tempi del Milan”.