Notizie Milan, Maldini: “Bisogna forzare e ripartire”

Ultime Milan | Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato nel corso di un’intervista con Vieni attraverso il suo account Instagram:

Le parole di Maldini

“Se non si forza la situazione e il calcio non riparte il danno economico sarà enorme. Bisogna provare a tornare in campo per finire il campionato, altrimenti per molti club saranno problemi. La priorità è la salute, ma se ci saranno le condizioni per iniziare e il governo darà l’ok bisogna che il calcio provi a tornare. Sappiamo che i protocolli per i giocatori sarebbero molto rigidi, ma il calcio resta uno sport di contatto”.

Carriera?”Pensando ai 25 anni di carriera e a quanto ho vinto, non ho mai pensato di andare via dal Milan. Io sono milanista dalla nascita oltre che milanese. Sono nato con questi colori. Per andare via da quel Milan serviva la volontà del calciatore oltre che della società”.

Daniel? “Non è facile essere il direttore tecnico di tuo figlio. Ho avuto mio padre come allenatore in nazionale e nel Milan e capisco. Quando sono arrivato era in Primavera, poi Giampaolo lo ha portato in prima squadra e Pioli lo ha fatto esordire”.