Notizie Lecce, il presidente: “C’è grande prudenza”

Ultime Lecce | Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al Il Corriere del Mezzogiorno

Ultime Lecce, parla Sticchi Damiani

“Tutti i presidenti sono orientati verso una linea di grande prudenza. Fino a qualche giorno fa, si parlava di anticipare le visite mediche ad aprile, per ricominciare a maggio. Adesso si sta ragionando su tempi più meditati.

Per ora il clima è ancora di grande confusione, il protocollo necessita di una serie di revisioni. Il ministro Spadafora ha incontrato la Figc, ma al momento non abbiamo ricevuto ufficialmente alcun aggiornamento al riguardo.