Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del TGR di Rai 3 spiegando i motivi della sua posizione sulla ripresa della Serie A.

Ultime news Lazio, le parole del presidente

Nel giorno dove un altro campionato europeo abbassa la serranda, Claudio Lotito torna a parlare di ripresa. “Abbiamo rispettato pedissaquamente le indicazioni del Governo“, ha affermato il numero 1 biancoceleste, “purtroppo lo stop è arrivato in un momento dove eravamo in uno stato di forma particolare. La pausa ci ha portato ad un decadimento fisico e di concentrazione, che spero sapremo recuperare alla ripresa, che credo sia imprescindibile. Spero che i ragazzi siano consapevoli di essere un grande gruppo e che ritrovino la stessa unione e mentalità per affrontare la fine del campionato“.

Lotito ed il business calcio

Le ragioni della ripresa, spiega il patron, non sono soltanto di natura sportiva. “Il calcio, in Italia è una grande industria“, spiega Lotito, “e porta 1 miliardo e duecento milioni di gettito alle casse dello stato. Senza contare il gettito che porta agli altri sport. Il calcio produce ricavi per 1,3 miliardi euro”.

C’è spazio infine per un’ultima stilettata: “Il pallone ha una grande valenza sociale. Questo dovrebbe far riflettere per prendere delle scelte. Non è una mia battaglia, ma si tratta di essere consapevoli dei rischi reali. Parecchie persone parlano senza conoscere la situazione del calcio italiano“.