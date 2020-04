Notizie Genoa, il comunicato: “Nessuna regola nuova e nessun play-out”

Ultime Genoa | Il club dirama un comunicato nel quale il Genoa ribadisce la propria contrarietà all’eventuale ricorso ai playout per stabilire le tre squadre che retrocederanno in Serie B.

Questo concetto era già stato esternato pubblicamente dal numero uno del club Enrico Preziosi lo scorso 12 marzo.

Oggi è stato ribadito ora da un comunicato diffuso dai canali ufficiali del club rossoblù:

“Non si possono imporre oggi regole nuove, mai utilizzate, diverse da quelle che conoscevamo in partenza. Queste cose non sono previste dal regolamento. E’ sbagliato a livello di principio oltre che nella pratica. In questo campionato c’è chi vuol vedere riconosciuti i proprio sforzi sul campo secondo le regole note a tutti”.

Serie A: il Genoa vuole finire la stagione

La nota della società ligure sottolinea poi la volontà di finire la stagione così come era cominciata nonostante le condizioni non favorevoli di questo periodo. Ovviamente saranno imprescindibili le condizioni di sicurezza: