Mercato Juventus, Douglas Costa vicino all’addio

Mercato Juventus: Douglas Costa, arriva la decisione sul suo futuro

Mercato Juventus Douglas Costa | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti, e nelle ultime settimane le big del nostro campionato specialmente, come la Juventus ad esempio, stanno iniziando a tirare le somme per quanto riguarda la propria rosa. Chiaro ed evidente di come ci sia il bisogno di una rinfrescata, specie di questi tempi, dove l’emergenza Coronavirus ha scombussolato un po tutti i piani delle società. Ci saranno diverse cessioni, e anche la Vecchia Signora potrebbe dire addio a qualche sua pedina.

Uno su tutti Douglas Costa, protagonista di una stagione parecchio altalenante, e che lo ha visto parecchie volte in chiaroscuro. L’esterno brasiliano ha un ingaggio importante, ma fin ora non è stato giustificato dal suo rendimento: i continui infortuni lo hanno messo in dubbio più volte, adesso però è arrivata la svolta. La cessione è vicina, a riportarlo è cm.it.

Ultime Juventus: Douglas Costa, PSG in pole

Douglas Costa potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura in maglia bianconera. Il brasiliano con ogni probabilità dovrà trovarsi una nuova sistemazione da qui ai prossimi mesi, e ad oggi il club più interessato sembra essere il PSG. Occhio però anche ad un eventuale assalto City.